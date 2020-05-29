В пятницу, 29 мая, в Броварах произошел конфликт между перевозчиками и неизвестными лицами. Как выяснилось, стрельба была вызвана конфликтом между перевозчиками и неизвестными лицами. Об этом сообщает УНН.

Вероятно, речь идет о перераспределении сфер влияния в сфере пассажирских перевозок.

Сейчас сообщается как минимум о 10 задержанных: мужчины из Винницы, Киева и Волынской области. У задержанных изъято охотничье и травматическое оружие.

Сейчас проверяется возможная причастность к конфликту структур, подконтрольных спортсмену и бизнесмену, экс-нардепу Владимиру Продивусу. С ним связаны различные бизнес-структуры в Броварах и Винницкой области. Он является председателем совета директоров "Премьер-Финанс", основные предприятия которой расположены в Винницкой области.

Напомним, в результате стрельбы пострадали трое человек. Спикер МВД Артем Шевченко рассказал, что полиция выяснит легальность оружия у задержанных в Броварах. По его словам, необходимо допросить их, провести все необходимые первоначальные следственные действия.