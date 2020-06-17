Очередной глава государства заразился коронавирусом [ Редактировать ]
Президент Гондураса Хуан Орландо Эрнандес сообщил о том, что заразился коронавирусом. Об этом сообщает Reuters.
"Как президент страны и ответственный гражданин хочу сообщить, что в выходные я начал плохо себя чувствовать, и сегодня у меня диагностировали COVID-19", - сказал Эрнандес в эфире национального телевидения вечером 16 июня. Тест на коронавирус его жены также оказался положительным.
Эрнандес продолжит выполнять свои обязанности удаленно и соблюдать режим самоизоляции.
В марте COVID-19 был подтвержден у князя Монако Альбера II - он стал первым главой государства, заразившимся коронавирусом. Британский премьер-министр Борис Джонсон также переболел им в апреле. Коронавирус мог стать причиной смерти лидера Бурунди Пьера Нкурунзизы 9 июня.
Ранее сообщалось, что у первой леди Украины Елены Зеленской обнаружили коронавирус.
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