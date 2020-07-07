Мандруй Україною: чим Бессарабія приваблює туристів?

Окрема фішка Бесарабського краю - це гастрономічний туризм. Місцеве вино, рибні та м'ясні страви: всього не перерахувати. Особливість в тому, що кухня досить різноманітна - через багатонаціональність регіону