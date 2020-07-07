Фестиваль Сан-Фермін стартував без забігів з биками [ Редактировать ]
А в іспанській Памплоні мав би стартувати щорічний фестиваль Сан-Фермін. Він відомий небезпечними забігами з биками. Проте цьогоріч влаштували лише скромне святкування.
На центральній площі місцеві вшанували покровителя міста - святого Ферміна. Зібралися близько чотирьох сотень людей.
Кафе й ресторанам дозволили виставити лише обмежену кількість столиків на вулицях. А іспанське телебачення транслювало торішні перегони з биками.
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