За добу коронавірус діагностували у майже 208 тисяч людей. Найбільше нових хворих у США - понад 55 тисяч. На другому місці Бразилія там зафіксували 48 з половиною тисяч нових випадків.

На третьому Індія, там більш як 23 тисячі нових інфікованих. Від початку пандемії COVID-19 підхопили майже 12 мільйонів людей у світі. Близько семи мільйонів одужали.