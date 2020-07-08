США зберігають лідерство у коронавірусному антирейтингу [ Редактировать ]
За добу коронавірус діагностували у майже 208 тисяч людей. Найбільше нових хворих у США - понад 55 тисяч. На другому місці Бразилія там зафіксували 48 з половиною тисяч нових випадків.
На третьому Індія, там більш як 23 тисячі нових інфікованих. Від початку пандемії COVID-19 підхопили майже 12 мільйонів людей у світі. Близько семи мільйонів одужали.
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