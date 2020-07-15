Пандемія коронавірусу: хвороба забрала життя 581 тисячі людей [ Редактировать ]
Майже 13,5 мільйонів людей по всьому світу інфіковані на COVID-19. Одужали понад сім мільйонів вісімсот тисяч. Померли - 581 тисяча осіб. Станом натепер до трійки антилідерів входять США, Бразилія й Індія.
Водночас у світі активно розробляють вакцину від коронавірусу. У Сполучених Штатах уже успішно випробували першу.
А у ЄС для прискорення тестувань дозволили випробовувати вакцини, які містять генетично модифіковані організми.
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