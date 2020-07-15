Майже 13,5 мільйонів людей по всьому світу інфіковані на COVID-19. Одужали понад сім мільйонів вісімсот тисяч. Померли - 581 тисяча осіб. Станом натепер до трійки антилідерів входять США, Бразилія й Індія.

Водночас у світі активно розробляють вакцину від коронавірусу. У Сполучених Штатах уже успішно випробували першу.

А у ЄС для прискорення тестувань дозволили випробовувати вакцини, які містять генетично модифіковані організми.