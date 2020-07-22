За последние 30 лет планета обеднела на 178 миллионов гектаров леса. Быстрее всего деревья исчезают в Африке, говорится в докладе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.

Несмотря на то, что лесные массивы занимают 31% суши (4,06 млрд га), их площадь стремительно сокращается. Но при этом темпы исчезновения "легких" нашей планеты стали не такими быстрыми, как раньше. За последнюю "пятилетку" (2015-2020) ежегодные темпы "обезлесения" оценивались в 10 млн га, тогда как в 2010-2015 годах - 12 млн га, а в 1990-2000 годах - 16 млн га.

Быстрее всего деревья исчезают на "Черном континенте", где ежегодный показатель потери лесов в 2010-2020 годах составил 3,9 млн га. За Африкой следует Южная Америка, где ежегодно вырубают 2,6 млн га леса.

На Европу, включая Россию, приходится 25% площади лесов мира, за ней следуют Южная Америка (21%), Северная и Центральная Америка (19%), Африка (16%), Азия (15%) и Океания (5%).

Площадь лесов на охраняемых территориях с 1990 года увеличилась на 191 млн га, и в настоящее время составляет 726 млн га.

Согласно докладу ООН, леса необходимы для сохранения биоразнообразия нашей планеты. В них находится 60 000 различных видов деревьев, 80% видов амфибий, 75% видов птиц и 68% видов млекопитающих Земли.

Ранее сообщалось, что в Украине стартует национальная инвентаризация лесов для того, чтобы остановить "черных лесорубов".