Армения обвинила Азербайджан в организации нападений на представителей армянской диаспоры за рубежом. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Министерства иностранных дел Армении.

В сообщении говорится о "препятствовании работам структур дипломатической службы и армянских общин за рубежом, преднамеренного уничтожения их личного и служебного имущества" и угрозе безопасности дипломатического персонала. По мнению МИД Армении, эти действия "направляются государственными структурами Азербайджана".

Вместе с тем посол Армении в России обратился к представителям армянской диаспоры в Москве с просьбой не усугублять ситуацию.

Прошу каждого из вас не участвовать в каких-либо инициативах, акциях или собраниях. Именно на подобные ответные шаги и рассчитаны действия подогревающей напряжение в обществе стороны.

Поводом для столь резкого заявление послужили массовые драки между выходцами из Армении и Азербайджана. По словам очевидцев, группа азербайджанцев останавливала машины с армянскими номерами, затем била автомобили, нападала на водителей и пассажиров. Кроме того, азербайджанцы разгромили кафе "Армянский дом" в московском районе Саларьево.

Эксклюзив



Подписчик прислал. Громят магазин «Армянский дом». «Охота» видимо действительно продолжается pic.twitter.com/NGbZxbv0qT — Аббас Джума (@IBN_MOHAMMAD) July 24, 2020

Ниже видео из азербайджанского ресторана "1001 ночь" в Москве.

Столкновения между армянами и азербайджанцами в Москве сейчас происходят чуть ли не чаще, чем в самом Нагорном Карабахе. Это видео из азербайджанского ресторана «1001 ночь» на Братиславской улице. pic.twitter.com/aPHXcmKkxf — baza (@bazabazon) July 24, 2020

Напомним, 12 июля на границе между Арменией и Азербайджаном произошли перестрелки. Инцидент произошел в Нагорном Карабахе - на границе между Тавушской областью Армении и Товузским районом Азербайджана.

В ходе боев, которые не утихают по сей день, погибли десятки военнослужащих с обеих сторон. Ереван и Баку обвиняют друг друга в провокациях. Время от времени на этом участке периодически случаются вооруженные конфликты, но такой серьезный последний раз был в 2015 году.

Ранее сообщалось, что Азербайджан пригрозил Армении ракетным ударом по атомной станции.