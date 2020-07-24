Ереван обвинил Баку в организации нападений на армян за рубежом [ Редактировать ]
Армения обвинила Азербайджан в организации нападений на представителей армянской диаспоры за рубежом. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Министерства иностранных дел Армении.
В сообщении говорится о "препятствовании работам структур дипломатической службы и армянских общин за рубежом, преднамеренного уничтожения их личного и служебного имущества" и угрозе безопасности дипломатического персонала. По мнению МИД Армении, эти действия "направляются государственными структурами Азербайджана".
Вместе с тем посол Армении в России обратился к представителям армянской диаспоры в Москве с просьбой не усугублять ситуацию.
Прошу каждого из вас не участвовать в каких-либо инициативах, акциях или собраниях. Именно на подобные ответные шаги и рассчитаны действия подогревающей напряжение в обществе стороны.
Поводом для столь резкого заявление послужили массовые драки между выходцами из Армении и Азербайджана. По словам очевидцев, группа азербайджанцев останавливала машины с армянскими номерами, затем била автомобили, нападала на водителей и пассажиров. Кроме того, азербайджанцы разгромили кафе "Армянский дом" в московском районе Саларьево.
Эксклюзив— Аббас Джума (@IBN_MOHAMMAD) July 24, 2020
Подписчик прислал. Громят магазин «Армянский дом». «Охота» видимо действительно продолжается pic.twitter.com/NGbZxbv0qT
Ниже видео из азербайджанского ресторана "1001 ночь" в Москве.
Столкновения между армянами и азербайджанцами в Москве сейчас происходят чуть ли не чаще, чем в самом Нагорном Карабахе. Это видео из азербайджанского ресторана «1001 ночь» на Братиславской улице. pic.twitter.com/aPHXcmKkxf— baza (@bazabazon) July 24, 2020
Напомним, 12 июля на границе между Арменией и Азербайджаном произошли перестрелки. Инцидент произошел в Нагорном Карабахе - на границе между Тавушской областью Армении и Товузским районом Азербайджана.
В ходе боев, которые не утихают по сей день, погибли десятки военнослужащих с обеих сторон. Ереван и Баку обвиняют друг друга в провокациях. Время от времени на этом участке периодически случаются вооруженные конфликты, но такой серьезный последний раз был в 2015 году.
Ранее сообщалось, что Азербайджан пригрозил Армении ракетным ударом по атомной станции.
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