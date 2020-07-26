Розвивати економіку, не чекаючи допомоги від влади. У Теклині на Смілянщині жителі села вирішили дати друге життя давньому вітряку.

Пам'ятку відновлюють самотужки і хочуть приваблювати туристів. Докладніше розкажуть мої колеги.

Від самого ранку на околиці села Теклине кипить робота. Селяни взялися реанімувати сторічний вітряк. Дмитро Галущенко з односельцями міняють крила. Частина їх згнила, інша - в аварійному стані.

Дмитро Галущенко, житель с. Теклине:

На них надіваються паруса такі для того, щоб силою вітру повертати це, приводити в дію і тоді він буде крутитися.

З іншого боку - своя толока.

Із цього свіженького бруса роблять новий поворотний механізм. Підганяти доводиться за допомогою техніки, і з першого разу встановити все на місця - не вдається.

Автівкою підганяють брус і вручну ставлять в пази млина.

Михайло Призенчук, житель с. Теклине:

Поворотний механізм. Призначений для того, щоб повертати млин напроти вітру.Ловить вітер як говорять. Що характерно, що управлять оцим вєсом може один сам мельник.

Цей вітряк 113 років тому звели батько й син Маньки. Тоді млин мав неабиякий попит, молоти зерно сюди з'їжджалися з усіх навколишніх сіл. У Теклиному й досі живуть нащадки перших власників - брати Віктор і Микола Демиденки. Вони активно долучилися до реконструкції.

Микола Демиденко, правнук власника вітряка:

Дід построїв наш. До війни працював. У війну не працював. А потім вже дядьки наші працювали. Дід пішов на війну, пропав безвісти. То дядьки наші мололи після війни.А потім він пішов у небуття.

Повернули дерев'яний млин із небуття тридцять років тому. Благодійники й ентузіасти відновили вітряк. А тоді знову почався занепад. Аж доки селяни самі не взялися за його друге відродження. Матеріали дав місцевий лісгосп, а люди погодилися безплатно лагодити історичну пам'ятку.

Ростислав Ситнік, голова Балаклеївської ОТГ:

Даний вітряк знаходиться поза межами населеного пункту, не обліковується на балансі і відповідно, кошти із місцевого бюджету використати на нього не можливо. За рахунок спонсорів. Люди самі приходять зі своїми інструментами і своїми силами це роблять.

Голова громади вже звернувся до місцевої влади, щоб зарахувати вітряк до переліку об'єктів культурної спадщини. Це дасть змогу взяти млин на баланс і внести до туристичного маршруту, зберегти унікальну пам'ятку для наступних поколінь.