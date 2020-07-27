Що таке непрості канікули під час ковід - дізналися британці. Ті, хто розраховував відпочити в Іспанії і після цього відразу повернутися на роботу - змушені будуть відсидіти вдома двотижневий карантин. Так відреагувала британська влада на нові сплески ковіду в Іспанії. Як справляється з епідемією тамтешня влада і де ще ситуація погіршилась - розкаже Олена Абрамович.

Шок і розчарування - такою була перша реакція британців, які поїхали у відпустку в Іспанію на одних умовах, а повертатися змушені вже на інших. Пізно ввечері в суботу Британія запровадила двотижневий карантин для всіх, хто прилітає з Іспанії. І вже в неділю нова постанова набрала чинності.

Ми мали піти на весілля, планували відвідати родичів і друзів, з якими довго не бачилися. І тепер мусимо все це скасувати. Як тут не засмучуватись.

Це божевілля. З огляду на те, що тут, в Іспанії, набагато жорсткіші заходи, ніж у Лондоні - маски давно обов'язкові, все дезінфікується, в магазинах скрізь антисептики.

Неприємним сюрпризом ця новина стала й для іспанської влади. Британські туристи - "найприбутковіші" для країни. І втрачати їх буде дуже болісно. Іспанська влада одразу почала переговори з Лондоном, щоб із "карантинної зони" вивести хоча б Канарські та Балеарські острови.

Аранча Гонсалес Лайа, міністр закордонних справ Іспанії:

Ці острови - ізольовані та безпечні території. Епідеміологічні дані там дуже позитивні - значно кращі, ніж у Британії. Іспанія - безпечна для туристів та іспанців країна. Як і в будь-якій іншій державі ЄС, тут є спалахи, але вони ідеально контролюються.

Один із осередків, де спалахнув коронавірус в Іспанії, - Барселона. Каталонський лідер звернувся до молоді з проханням припинити вечірки - інакше доведеться знову закривати місто.

Кім Торра, лідер Каталонії:

Наступні 10 днів - мабуть, найбільш вирішальні для цього літа. За цей час ми побачимо, чи зможемо спільними зусиллями уникнути критичної ситуації. Бо якщо не впораємось, доведеться повернутися до локдауну.

Подумують знову заборонити виходити з дому без нагальної потреби і в кількох бельгійських містах - Антверпені та Мехелені. Щотижня кількість випадків зараження ковід у країні зростає на 70-90%. І більшість хворих - саме з цих міст.

Бельгійські урядовці сьогодні знову зібралися на термінову нараду, хоча вже зустрічалися 4 дні тому - запровадили масковий режим. Тепер наказали всім жителям звузити коло контактів. Якщо раніше можна було побачити 15 друзів на тиждень, тепер - лише 5. Не допоможе - країні доведеться повернутися до локдауну.