Зеленский утвердил закон о "зеленой" энергетике [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект о "зеленой" энергетике.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
По его словам, закон позволит снизить налоги на солнечную энергетику на 15%, а на ветровую - на 7,5%.
Президент подписал законопроект №3658, который закрепляет ключевые положения правительственного меморандума с производителями "зеленой" энергетики. Этот закон позволит снизить тариф для солнечных электростанций на 15%, а для ветровых электростанций - на 7,5%.
Отмечается, что, благодаря, такому нововведению, украинцы сэкономят 7 миллиардов гривен ежегодно.
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