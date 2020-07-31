Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект о "зеленой" энергетике.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, закон позволит снизить налоги на солнечную энергетику на 15%, а на ветровую - на 7,5%.

Президент подписал законопроект №3658, который закрепляет ключевые положения правительственного меморандума с производителями "зеленой" энергетики. Этот закон позволит снизить тариф для солнечных электростанций на 15%, а для ветровых электростанций - на 7,5%.

Отмечается, что, благодаря, такому нововведению, украинцы сэкономят 7 миллиардов гривен ежегодно.

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