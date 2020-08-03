Індія вибилась у лідери з поширення COVID-19 [ Редактировать ]
За минулу добу коронавірус у світі підхопили ще 218 тисяч людей. Загальна кількість інфікованих перевищує 18 мільйонів. З них більш як половина видужали і майже 700 тисяч - померли.
Найбільше нових пацієнтів в Індії 52 тисячі, далі йде США там COVID діагностували у майже 50 тисяч людей. Також складною епідситуація залишається у Бразилії, Мексиці, Південній Африці та Росії.
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