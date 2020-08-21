В Киевской области следователя из Бориспольского района задержали на получении взятки, размером в 7 тысяч долларов.

Об этом пишет пресс-служба ГБР.

Так, было проведено досудебное расследование и выявлен факт получения незаконного обогащения.

Досудебным расследованием установлено, что указанный работник полиции требовал 7000 долларов взятки от частного предпринимателя за закрытие уголовного производства по факту незаконной добычи недр.

Отмечается, что посредником в получении неправомерной выгоды был руководитель одного из структурных подразделений Броварского ОП ГУНП в Киевской области.

Ранее мы писали, что в Киеве чиновника задержали на крупной взятке. Против него начали уголовное производство.