От сегодня до 30 августа в Украине ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности. Такие данные приводит Украинский гидрометцентр.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

По прогнозу синоптиков, несколько дней в южных, восточных, большинстве центральных областях и в Крыму будет наблюдаться чрезвычайный уровень пожарной опасности. Спасатели отмечают, что из-за этого увеличивается риск возникновения пожаров.

Ранее под Луганском произошел масштабный пожар.