Синоптики предупредили о чрезвычайном уровне опасности [ Редактировать ]
От сегодня до 30 августа в Украине ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности. Такие данные приводит Украинский гидрометцентр.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
По прогнозу синоптиков, несколько дней в южных, восточных, большинстве центральных областях и в Крыму будет наблюдаться чрезвычайный уровень пожарной опасности. Спасатели отмечают, что из-за этого увеличивается риск возникновения пожаров.
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