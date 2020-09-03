До Перу прибули китайські медики для тестування вакцини від коронавірусу [ Редактировать ]
До Перу прибули китайські медики для тестування вакцини від коронавірусу. Завдяки участі у програмі тамтешній уряд сподівається отримати препарат у першу чергу. Фахівці випробують препарат на шістьох тисячах волонтерів, почнуть у понеділок. Пізніше власні ліки протестують американці.
У Перу найвища смертність від СOVID-19 у світі - у розрахунку на кількість населення - 87 осіб на 100 тисяч жителів. Загалом підтвердили понад 650 тисяч інфікованих.
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