До Перу прибули китайські медики для тестування вакцини від коронавірусу. Завдяки участі у програмі тамтешній уряд сподівається отримати препарат у першу чергу. Фахівці випробують препарат на шістьох тисячах волонтерів, почнуть у понеділок. Пізніше власні ліки протестують американці.

У Перу найвища смертність від СOVID-19 у світі - у розрахунку на кількість населення - 87 осіб на 100 тисяч жителів. Загалом підтвердили понад 650 тисяч інфікованих.