США перебросят войска на литовско-беларусскую границу [ Редактировать ]
США перебросят из Польши в Литву военных. Они будут базироваться возле белорусской границы.
Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что в Литву прибудут 500 американских военнослужащих и 40 единиц бронетехники. По данным агенства, переброска американских войск происходит на фоне напряженных отношений Литвы с Беларусью.
Однако, официально Литва заявляет, что войска прибывают для участия в ранее запланированных учениях, которые не направлены против соседей страны, включая Беларусь.
Американские войска будут находиться в Литве до ноября. В военном командовании Литвы добавили, что в дополнение к войскам США в страну прибудут около одной тысячи военнослужащих и боевые самолеты из Франции, Италии, Германии, Польши и других стран.
Ранее сообщалось, что Лукашенко запретили въезд в Литву.
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