В Киевской области 14 школ перевели на дистанционное обучение из-за коронавируса [ Редактировать ]
В Киевской области 14 учреждений среднего образования полностью или частично были переведены на дистанционное обучение из-за коронавирусной болезни среди учеников и учителей. Всего на дистанционном обучении находятся 1547 детей.
Об этом сообщили в пресс-службе Киевской ОГА.
Полностью на дистанционное обучение перешли Васильковские школы №1 и №2, Застугнянская ООШ и Ирпенская ООШ № 15.
"Там, к сожалению, заболели учителя, которые контактировали с коллегами и детьми. Педагогам проведено тестирование, в школах провели дезинфекцию помещений, на сегодня установлен карантин", - говорится в сообщении.
При этом отмечается, что еще три класса учатся дистанционно в Песковском УВО, Бучанской СООШ №5 и Богуславском УВО "ООШ I-III ст. 3 - гимназия".
Кроме того, на самоизоляции находится ряд детей, учителей и других работников сферы образования, у которых есть подтвержденное заболевание коронавирусом и которые не контактировали с одноклассниками и коллегами.
Ранее мы писали о том, что в Киеве из-за коронавируса закрыли две школы.
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