Отказавшихся от масок начали укладывать в гробы [ Редактировать ]
В Индонезии местные власти ввели необычное наказание за отказ от масок. Об этом сообщает местное издание Jakarta Post.
Так, нарушителей масочного режима катают на катафалках и укладывают в гробы, чтобы они задумались о последствиях своих действий во время пандемии.
Так, в городе Проболинго в провинции Восточная Ява, 50 торговцев местного рынка покатали в катафалке. Это случилось после того, как торговцы оказались без масок во время проверки. Им выдали средства индивидуальной защиты и погрузили в катафалк.
В специальном автомобиле находится пустой гроб "для перевозки тел погибших от Covid-19". Некоторых также пытались наказать - на три месяца нарушителей обязывали убирать рынки и чистить канализационные траншеи.
В столице Индонезии Джакарте нарушителей помещали в бутафорские гробы. Их можно было беспрепятственно фотографировать, а нарушителю при этом разрешалось закрывать лицо. Однако незаконную инициативу пресекли представители местных властей.
Глава агентства Будхи Новиан призвал наказать нарушителей в соответствии с действующими правилами. Также он добавил, что штрафов и наказаний в виде социальной работы достаточно, чтобы заставить жителей соблюдать протоколы здравоохранения, направленные против распространения коронавируса.
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