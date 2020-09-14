Тристороння контактна група обговорить великий обмін полоненими на Донбасі [ Редактировать ]
Обмін заручниками обговорить тристороння контактна група на цьому тижні. В Офісі президента зазначили: до кінця вересня на територію ОРДЛО приїдуть представники Червоного Хреста, це перший етап процесу обміну.
Попередньо йдеться про формулу "сто на сто". Українська сторона каже, що через ОБСЄ передала списки ув'язнених. Натомість не отримала їх від ОРДЛО.
Нагадаємо, переговори за участи радників глав держав нормандської четвірки відбулися 11 вересня у Берліні. Серед іншого там обговорювали і можливий обмін ув'язненими.
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