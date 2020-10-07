На Землі за добу COVID-19 підхопили більше 300 тисяч людей [ Редактировать ]
У світі коронавірус минулої доби підхопили ще понад 300 тисяч людей. Найбільше заражень 60 тисяч в Індії. На другому місці - США - там відучора захворіли ще 40 тисяч осіб.
На третьому Бразилія за добу майже 12 тисяч нових випадків. Загалом від початку епідемії ковідом у світі інфікувалися близько 36 мільйонів людей. З них понад 27 мільйонів уже одужали.
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