В Книгу рекордов Гиннесса внесена самая большая в мире коллекция музыкальных инструментов из спичек, изготовленных мастером из города Жашков Черкасской области 29-летним Богданом Сенчуковым. Сейчас в коллекции 14 инструментов: две гармони, скрипка, бандура, три гитары, барабан и другие.

В интервью "Фактам" мастер рассказал, что свою первую работу из спичек он сделал в 14 лет. Это был макет каракки (большого парусного судна - ред.) "Санта-Мария", на которой Христофор Колумб открыл Америку. Идею создать из спичек музыкальный инструмент (гармонь - ред.) предложил его учитель музыки Иван Иванович Сухой, который преподает в Жашковской музыкальной школе. Это было лет 10 назад.

Идея мне понравилась, и я с увлечением взялся за ее выполнение. До деталей разобрал обычную гармонь и в точности их повторил. Когда собрал, получился инструмент с очень даже хорошим звучанием. Иван Иванович с этой гармонью даже гран-при выигрывал на международных конкурсах. Возникла мысль создать целый ансамбль, который бы выступал с музыкальными инструментами из спичек. Сначала в ансамбле было 3 инструмента, сейчас - 14. И на этом мы не остановимся. Поскольку другой такой коллекции инструментов в мире нет, она попала в Книгу рекордов Гиннесса.

В Жашковском ансамбле музыкальных инструментов, выступающем с уникальными инструментами, Богдан играет на бас-гитаре, которую сделал в форме трезубца.

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