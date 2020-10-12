Коронавірус здатен виживати на гаджетах до двох тижнів [ Редактировать ]
Коронавірус може "жити" на телефонах та грошах до чотирьох тижнів заявили австралійські науковці. Щоправда, для такої тривалої життєздатності ковіду необхідні постійна відсутність світла, вологість та низька температура.
Задля знешкодження вірусу, науковці радять регулярно мити руки, дезінфікувати екрани смартфонів та інших гаджетів, провітрювати приміщення, а за сонячної погоди не сидіти вдома, а вийти на прогулянку.
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Задля знешкодження вірусу, науковці радять регулярно мити руки, дезінфікувати екрани смартфонів та інших гаджетів, провітрювати приміщення, а за сонячної погоди не сидіти вдома, а вийти на прогулянку
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