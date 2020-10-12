Науковці радять регулярно мити руки, дезінфікувати екрани смартфонів та інших гаджетів

Коронавірус може "жити" на телефонах та грошах до чотирьох тижнів заявили австралійські науковці. Щоправда, для такої тривалої життєздатності ковіду необхідні постійна відсутність світла, вологість та низька температура.

Задля знешкодження вірусу, науковці радять регулярно мити руки, дезінфікувати екрани смартфонів та інших гаджетів, провітрювати приміщення, а за сонячної погоди не сидіти вдома, а вийти на прогулянку.