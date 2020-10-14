Реакція Трампа на ситуацію у Нагірному Карабасі була "пасивною та відстороненою" заявив його суперник на виборах Джо Байден. На його думку, Білий дім віддав повну ініціативу щодо розв'язання конфлікту в регіоні Москві. А мав би чітко висловитися щодо дій Азербайджану та Вірменії, а також втручання Туреччини.

Нагадаю, бойові дії у Нагірному Карабасі відновилися понад два тижні тому. Офіційні Баку та Єреван звинувачують один одного в обстрілах та провокаціях.