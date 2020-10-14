Байден розкритикував Трампа за "пасивність" у ситуації з Карабахом [ Редактировать ]
Реакція Трампа на ситуацію у Нагірному Карабасі була "пасивною та відстороненою" заявив його суперник на виборах Джо Байден. На його думку, Білий дім віддав повну ініціативу щодо розв'язання конфлікту в регіоні Москві. А мав би чітко висловитися щодо дій Азербайджану та Вірменії, а також втручання Туреччини.
Нагадаю, бойові дії у Нагірному Карабасі відновилися понад два тижні тому. Офіційні Баку та Єреван звинувачують один одного в обстрілах та провокаціях.
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