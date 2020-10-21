Украину накроют мощные магнитные бури [ Редактировать ]
С 22 по 26 октября в Украине пройдут мощные магнитные бури. Об этом свидетельствует прогноз специалистов Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца.
Отметим, что последний день мощных колебаний выпадет на 25 октября, когда в Украине состоятся местные выборы.
Также геомагнитное поле будет неспокойным еще 26 числа, в понедельник.
Однако после таких продолжительных магнитных бурь в Лаборатории спрогнозировали спокойствие магнитосферы на всю первую половину ноября.
Как пережить
- Магнитные бури сказываются на состоянии кровотока и сосудов, поэтому возможны головные боли, головокружения, а также проблемы с сердцем. Потому в эти дни метеозависимым людям следует запастись лекарствами первой необходимости быть максимально аккуратными на дорогах и в местах большого скопления людей;
- Воздержитесь от принятия алкоголя;
- Не стоит употреблять в большом количестве жирную, острую и соленую пищу;
- В этот период лучше всего уменьшить физическую нагрузку, и постарайтесь избежать стрессов;
- В такие дни стоить пить чистую воду, мятный чай, натуральные компоты и морсы;
- Если есть возможность, то проводите больше времени на свежем воздухе;
- Следите за артериальным давлением и запаситесь необходимыми лекарствами, если у вас есть хронические заболевания.
Читайте также прогноз погоды на 21 октября.
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