С 22 по 26 октября в Украине пройдут мощные магнитные бури. Об этом свидетельствует прогноз специалистов Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца.

Отметим, что последний день мощных колебаний выпадет на 25 октября, когда в Украине состоятся местные выборы.

Также геомагнитное поле будет неспокойным еще 26 числа, в понедельник.

Однако после таких продолжительных магнитных бурь в Лаборатории спрогнозировали спокойствие магнитосферы на всю первую половину ноября.

Как пережить

Магнитные бури сказываются на состоянии кровотока и сосудов, поэтому возможны головные боли, головокружения, а также проблемы с сердцем. Потому в эти дни метеозависимым людям следует запастись лекарствами первой необходимости быть максимально аккуратными на дорогах и в местах большого скопления людей;

Воздержитесь от принятия алкоголя;

Не стоит употреблять в большом количестве жирную, острую и соленую пищу;

В этот период лучше всего уменьшить физическую нагрузку, и постарайтесь избежать стрессов;

В такие дни стоить пить чистую воду, мятный чай, натуральные компоты и морсы;

Если есть возможность, то проводите больше времени на свежем воздухе;

Следите за артериальным давлением и запаситесь необходимыми лекарствами, если у вас есть хронические заболевания.

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