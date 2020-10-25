Ці вибори можна назвати вироком Зеленському - депутат [ Редактировать ]
Ці місцеві вибори - вирок Зеленському. Про це заявила народний депутат від партії "Європейська солідарність" Марія Іонова під час соціально-політичного ток-шоу на телеканалі "Інтер" "МИР чи ВІЙНА".
Ці місцеві вибори - вирок Зеленському. Це такий референдум для Зеленського, ми побачили, що його політичний проект провалився.
"Не дали їм довіру. Взагалі, люди не те, що не захотіли приходити, але ми бачимо по результам, партію президента не підтримали. Не буде більшості місць. Не буде так само і в облрадах", - додала Марія.
Нагадаємо, в ЦВК розповіли, коли будуть оголошені остаточні результати виборів.
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