В п’ятницю ввечері, 23 жовтня, під час соціально-політичного ток-шоу на телеканалі "Інтер" "МИР чи ВІЙНА", кандидат в мери Києва від партії "Удар" Віталій Кличко розповів, чи готовий Київ до другого туру виборів.

"В нас на сьогодні знаходиться 1800 людей у лікарнях, велика кількість у палатах інтенсивної терапії, у нас збільшена кількість ліжок до 3000. Говорять, що ми можемо розгорнути Палац спорту чи Виставковий центр і там поставити ліжка. Але я кажу: вам краще в лікарні лежати, де є кваліфікований персонал, чи в Палаці спорту? Це такі речі, які не дуже добрі. Будь-ласка, бережіть себе і будьте обережними до правил..." - додав чинний мер столиці.