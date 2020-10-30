В пятницу, 30 октября, во время социально-политического ток-шоу на телеканале "Интер" "МИР или ВОЙНА" народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко прокомментировал скандал с Конституционным судом Украины.

"Действительно, 47 депутатов подписали конституционное представление, потому что мы за последние 5 лет увидели имитацию борьбы с коррупцией. На самом деле, что произошло? Были старые антикоррупционные органы: службы безопасности, полиция, прокуратура, налоговая администрация и к ним добавились новые, на которые народ возлагал большие надежды - Антикоррупционное бюро, Антикоррупционный комитет, Антикоррупционная прокуратура", - сказал политик.

"Когда они были организованы (кстати, они в год нам обходятся примерно в 6 млрд грн.), оказалось, что вместо того, чтобы бороться с коррупцией, они начали бороться сами с собой. Мы все помним скандальные истории, когда взаимные обвинения в парламенте были со стороны антикоррупционного прокурора и начальника НАБУ. Мы помним также этот скандал с руководителем НАЗК, которая выписала себе 250 тыс. грн. премии за сверхурочную работу. Люди поняли, что вообще идет имитация борьбы с коррупцией", - отметил депутат.

Также, Юрий Бойко объяснил, почему считает решение президента антиконституционным.

"А на самом деле, почему мы дали подання? Потому что мы поняли, что любой человек, который допустил ошибку при написании декларации, он может реально, при политическом влиянии на эти органы, сесть в тюрьму. Произошла трансформация из органов, которые должны бороться с коррупцией в органы, которые под внешним управлением призваны держать в узде элиту Украины. КСУ, который является высшим судом в нашей стране, принимает решение о конституционности определенных моментов. Никто не отменял е-декларацию. Никто не вмешивался в борьбу с коррупцией. Просто судьи сказали, что если человек ошибся - штраф, но сажать в тюрьму не надо. Должен быть просто поправлен этот закон, но последовал отклик со стороны тех, кто ввел это ручное управление над украинской элитой внешних управленцев, которые не хотят терять рычаги управления над всеми, кто находится у власти сегодня", - резюмировал Юрий Бойко.