За сутки в столице зафиксировали 507 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщил глава КГГА Виталий Кличко.

За весь период эпидемии в столице зафиксировали 38 745 заболевших COVID-19. 12 924 человека выздоровели (12 - за минувшие сутки), 787 инфицированных погибли (9 - за минувшие сутки).

Отмечается, что среди заболевших:

267 женщин в возрасте от 18 до 83 лет;

88 мужчин, возрастом от 19 до 90 лет;

52 детей - от 2 месяцев до 17 лет.

Известно, что наибольшее количество инфицированных находится в Соломенском районе (89 случаев), Голосеевском районе (84 человека) и Днепровском районе (71 пациент).

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