Хоть и не существует продуктов, излечивающих от болезней, многие пищевые источники могут эффективно поддерживать организм в его борьбе с вирусами. Одним из таковых является горчичное масло холодного отжима - строитель хорошего иммунитета, передает newsyou.info.

По их мнению, использовать продукт для укрепления иммунитета в сезон активизирующихся инфекций можно при приготовлении пищи, а также как массажное масло. В нем содержится много мононенасыщенных жирных кислот, необходимых для поддержания здорового баланса холестерина в организме, что имеет очень большое значение для хорошего здоровья.

Аллиловые изотиоцианаты горчичного масла действуют как противомикробное средство, делая его полезным для лечения простуды, усиления иммунитета, стимулирования роста волос, улучшения кожи.

Обладает сильными противовоспалительными свойствами. В теле со временем накапливаются свободные радикалы, которые могут повредить клеткам. Такие повреждения являются основными факторами риска рака и сердечных заболеваний. Данное масло помогает организму бороться со свободными радикалами, лучше отражать атаки патогенов. Его потребление также способствует хорошей регенерации кожи, заживлению ран, обеспечивает профилактику преждевременного старения.

Обладает антибактериальным и противовирусным действием. Процесс извлечения масла из семян горчицы методом холодного отжима позволяет продукту сохранять свои антибактериальные и противовирусные свойства. По словам экспертов, используя его, мы помогаем своему телу лучше бороться с бактериальными и вирусными инфекциями.

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