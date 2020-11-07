Ні ліжок, ні персоналу! В Івано-Франківську аби впоратися з поширенням пандемії та допомогти усім хворим на ковід, відкривають кілька резервних лікарень, бо місця у першій черзі вже закінчилися.

Зараз переобладнали під коронавірусних пацієнтів перинатальне відділення та дитячу лікарню. Та зіткнулися з іншою проблемою - лікарі масово відмовляються працювати з хворими на ковід.

Благодійники передають новий апарат штучної вентиляції легень Івано-Франківській центральній міській клінічній лікарні. Медики кажуть: таке обладнання нині в закладі - на вагу золота. Украй необхідні саме сучасні ШВЛ із режимом сіпапу. Адже такі апарати лише допомагають пацієнтам дихати, а не повністю роблять це замість них.

Володимир Вовчук, завідувач відділення анестезіології інтенсивної терапії Івано-Франківської ЦМКЛ:

Пацієнтів, які були зняті з ШВЛ за цей період, в мене були тільки двоє, інші всі помирали. Тому, для них спасіння - сіпап. І причому тривалий. Є пацієнті, які місяць, більше місяця, день, ніч з цією маскою.

У цій лікарні їх вісім. І всі зайняті.

Володимир Вовчук, завідувач відділення анестезіології інтенсивної терапії Івано-Франківської ЦМКЛ:

Відділення переповнені. Кисневі точки заняті всі, апарати штучної вентиляції, які мають сіпап - заняті всі. Крім цього ми змушені ще одне відділення реанімаційне на базі операційного блоку, і там за останні дні воно вже також заповнене під зав'язку.

Тарас Масляк, головний лікар Івано-Франківської ЦМКЛ:

У мене за добу йде тонна вісімсот кисню.

Такий об'єм раніше використовували за цілий рік. Доставляють кисень щоденно в заклад зі Львова, а це більше ніж 100 кілометрів.

Олег Ціхонь, заступник головного лікаря Івано-Франківської ЦМКЛ:

Калуш наразі на ремонті, і вони не можуть це забезпечити, і ми працюємо в такому цейтноті, що не дай Бог якась аварія на заводі, або машина не приїде - у нас біда.

Не витримують навантаження і застарілі системи подачі кисню.

Тарас Василик, головний лікар Івано-Франківської міської клінічної лікарні №1:

Система киснепостачання так справляється з перебоями. Оскільки найбільша проблема, як у нас, так і у всіх інших наших колег - це йде підмерзання, тому що стара система кисню, діаметр труб, коли збільшується подача рідкого кисню - йде замерзання.

Тим часом кількість хворих на COVID-19 невпинно зростає. Обидві лікарні Івано-Франківська, які їх приймають, повністю заповнені. У центральній клінічній залишилися тільки два відділення, куди нині не приймають інфікованих. Медики кажуть: розширюватися вже просто нікуди. Тож додаткові місця розгортають у інших закладах. Минулого тижня переобладнали гінекологічне відділення міського перинатального центру. У вівторок там прийняли перших кілька десятків пацієнтів. Утім, не всі медики погоджуються працювати з ковідними хворими - бояться зараження.

Сергій Стефанко, директор КНП "Міський клінічний перинатальний центр Івано-Франківської міської ради"

Зараз набираються бригади, бо люди зголосилися в п'ятницю, в понеділок, прийшли - передумали. Одні відмовилися - шукаємо інших. І є невелика проблема з акушер-гінекологами, бо вони згідно нинішніх вимог - не можуть бути задіяні, вони підуть у простій.

Утім у міськраді до відмови медиків працювати з ковід-хворими поставилися з розумінням. Простій у роботі пообіцяли компенсувати. Щоправда, платитимуть "мінімалку". Поки профільні лікарі не повернуться до нормального графіка.

Руслан Марцінків, міський голова Івано-Франківська:

Я не можу заставити людину. Більшість погоджуються, особливо медсестри, санітарки. Є проблеми з лікарями з різних причин. Найбільша проблема з лікарями - не всі задоволені таким рішенням, але це є рішення не в умовах звичайного часу, а в умовах цієї ситуації.

Почали цього тижня шпиталізовувати перших хворих на COVID-19 і в дитячу лікарню. На черзі ще дві поліклініки - третя і четверта. Та чи не буде проблеми з кадрами і там?

Ольга Савчук, директор КНП "Центру первинної медичної і консультативно-діагностичної допомоги Івано-Франківської міської ради":

Була сильна паніка. У нас звільнилося 157 людей за цей період. Вчора в мене звільнилося 6 людей, за минулий тиждень ще 6 людей. Якби ми в той момент паніки, коли ніхто не знає що таке коронавірус, змусили людей контактувати з усіма хворими людьми, - на сьогодні, я думаю, в поліклініці працювала б тільки адміністрація.

Для лікування хворих хочуть задіяти і ось цей обласний кардіологічний центр - туди направлятимуть пацієнтів з центральної міської клінічної лікарні, між собою заклади з'єднані одним переходом. Тут планують розгорнути додатково більше 100 ліжок.

Загалом для хворих на COVID-19 на Прикарпатті нині є 2 407 ліжок. Понад пів тисячі розгорнули тільки цього тижня. Це дозволило області не потрапити до "червоної" зони повністю. Утім, розміри її значно розширилися - додалося ще чотири міста і п'ять районів.