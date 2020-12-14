Цьогоріч в Японії спалахи пташиного грипу зафіксовані в десяти префектурах

Спалах пташиного грипу зафіксували в Японії. Через це в країні знищать понад 10 тисяч курей. Виявили вірус в одній із західних префектур.

На фермі знайшли близько пів сотні мертвих свійських птахів - аналізи підтвердили інфекцію. Тамтешня влада ввела тимчасову заборону на перевезення курей і яєць.

Цьогоріч в Японії спалахи пташиного грипу зафіксовані в десяти префектурах. Із листопада знищили понад два мільйони курей.