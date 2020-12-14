Японія влаштує геноцид курей [ Редактировать ]
Спалах пташиного грипу зафіксували в Японії. Через це в країні знищать понад 10 тисяч курей. Виявили вірус в одній із західних префектур.
На фермі знайшли близько пів сотні мертвих свійських птахів - аналізи підтвердили інфекцію. Тамтешня влада ввела тимчасову заборону на перевезення курей і яєць.
Цьогоріч в Японії спалахи пташиного грипу зафіксовані в десяти префектурах. Із листопада знищили понад два мільйони курей.
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На ферме уже нашли около 50 погибших кур
Спалах пташиного грипу у Японії. Вірус виявили серед птахів у префектурі Хіросіма уперше за 15 років. На одній із ферм померли 11 курок
У селі Кандибине мор свійської птиці Держпродспоживслужба зафіксувала ще на початку грудня. На одному подвір'ї тоді полягли 10 курей. Згодом проблеми почалися і в сусідніх господарствах.
Вероятным источником возбудителя заболевания могла быть дикая перелетная птица