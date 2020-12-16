Создание министерства АПК продлится полгода и обойдется бюджету минимум 1 млрд грн, передает "Униан".



Украинскую власть, какой бы политической окраски она ни была, время от времени тянет на те же грабли реформирования министерств. Это всегда выглядит простым решением проблем, но изменение формы не влияет на изменение сути. Зато каждый раз это вызывает хаос на этапе реорганизации и дополнительные расходы для государственного бюджета. Свежий пример - разделение еще не так давно объединенного Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства на Минэкономики и МинАПК.



В 2019 году новая власть объявила курс на сокращение количества министерств для сокращения расходов на них и повышения эффективности управления. В частности Министерство аграрной политики и продовольствия было присоединено к Министерству экономического развития и торговли, Министерство энергетики и угольной промышленности присоединили к Министерству экологии и природных ресурсов, Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц объединили с Госслужбой по делам ветеранов войны и участников антитеррористической операции, а Министерство информационной политики поглотило Министерство культуры и Министерство молодежи и спорта.



Расходы по факту не уменьшились, министерства пережили непростой период стабилизации своей работы после объединения, который пришелся в том числе и на период пандемии с ее вызовами, и работа их в конце стабилизировалась. Но ненадолго. В планах Кабмина, вы будете смеяться, разделение министерств. И создание новых. Создание новых министерств, которые могут стать даже больше, чем при предыдущей власти, "стоит большого количества ресурсов и денег налогоплательщиков", - заявил исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский.



Когда год назад Кабмин решил реорганизовать Министерство аграрной политики и продовольствия, присоединив его к Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства, тогдашний руководитель Минэкономразвития Милованов объяснял это необходимостью комплексного решением задач по ускорению ключевых реформ. Очевидно, власть считает, что все задачи решены и ключевые реформы проведены. Даже если бы это было так, новое разделение - это новый стресс и новые расходы. Насколько они нужны сейчас бюджету с дырой в 300 млрд грн?

Так только расходы на аппарат нового министерства АПК составят 340 млн грн. А общие затраты на его создание достигнут, если еще и не превысят по факту, 1 млрд грн. Кадры - отдельный вопрос. Полноценно новое министерство сможет заработать не раньше, чем летом 2021 года. А вот тот самый Милованов, который "топил" за объединение министерств экономики и АПК, умудренный опытом, прогнозирует другие сроки – на восстановление в Украине профильного сельскохозяйственного министерства, которое год назад вошло в состав Минэкономразвития, по самым оптимистичным оценкам, понадобится год, а то и полтора. Должность нового министра Милованов назвал "должностью камикадзе": "Тому, кто придет на должность аграрного министра, нужно будет отвечать за реформы, а ресурсов и кадров для этого нет. Бюджет на министерство появится только со следующего года, а нужно будет уже сейчас провести 300 конкурсов ... ", - подчеркнул эксчиновник.



Полгода, год или полтора - именно столько будет оставаться сельское хозяйство, одна из немногих отраслей, которая обеспечивает генерацию ВВП и экспортный потенциал Украины, без присмотра, регулирования и поддержки. К тому же украинцам придется снова "скинуться" на эксперименты власти - порядка 1 млрд грн. Насколько целесообразно играть в реорганизации вместо проведения структурных реформ - вопрос риторический.