Препарат от компании Sinovac способен полностью защитить человека от тяжелых случаев заболевания/ фото: Эксперсс К

Вакцина для борьбы с коронавирусной инфекцией, заказанная украинским Министерством здравоохранения показала эффективность на 78%.

Данные подтверждают, что препарат от компании Sinovac способен полностью защитить человека от тяжелых случаев заболевания COVID-19, а также дает перспективу для использования в большинстве развивающихся стран. Во время исследования были задействованы 12 тысяч медработников.

Это отличный результат. Если это поможет предотвратить тяжелые случаи заболевания, госпитализации, смерти, то это поможет нам выбраться из этой пандемии.

Отмечается, что препарат нуждается в хранении при высшей температуре - от 36 до 46 градусов ниже ноля, при том, что вакцину от Pfizer - не выше 70 градусов.

Читайте также, поставки вакцины от COVID-19 в Украину начнутся в ближайшее время. Страна сможет получить вакцины от трех производителей по программе Фонда глобального доступа стран к вакцинам против COVID-19.

Кроме того, эксперты ВОЗ заявляют, что в лабораториях сейчас проводятся исследования, и "на настоящий момент данные говорят о том, что эти вакцины по-прежнему эффективны" против мутаций коронавируса.

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