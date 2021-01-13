В Бельгии продлили жесткий карантин [ Редактировать ]
Карантинные ограничения в Бельгии, которые ввели 2 ноября в связи со второй волной коронавируса, продлят до 1 марта. Изначально предполагалось, что карантин в стране закончится 15 января, сообщает The Brussels Times.
В начале ноября власти Бельгии значительно ужесточили меры по противодействию распространения коронавирусной болезни. Так, были запрещены все коллективные мероприятия и религиозные службы, ограничено количество приглашаемых гостей, закрыты бары и рестораны и прочее.
Отмечается, что если ситуация значительно улучшится, меры могут смягчить раньше.
Кроме того, правительство Бельгии рассматривает возможность проведения вакцинации населения от коронавируса не двумя, а одной дозой. Это может позволить до лета привить все население страны.
Ранее сообщалось, что Нидерланды продлили жесткий карантин из-за COVID. Однако премьер не исключил, что с 25 января в стране могут открыться детские сады и начальные школы. Кроме того, он обратился к гражданам с просьбой по-прежнему воздерживаться от поездок за рубеж до марта.
Также мы писали о том, что главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко не исключил продление жесткого карантина после 24 января.
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