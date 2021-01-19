Славетні виноградники Швейцарії покрилися снігом [ Редактировать ]
Сніг укрив знамениті виноградники Лаво у Швейцарії, що на узбережжі Женевського озера. Подекуди насипало до 20 сантиметрів. Побачити виноградні тераси під білим покривом рідкісна нагода.
Лозу в регіоні почали вирощувати ще в XI столітті через м'який сприятливий клімат. Нині місцина в переліку спадщини ЮНЕСКО.
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