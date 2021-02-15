В четверг, 11 февраля, в центре города Серакув в Великопольском воеводстве на западе Польши группа граждан Грузии напала с ножами на группу украинцев. В результате инцидента граждане Украины получили травмы различной степени тяжести, сообщает Polskie Radio.

Отмечается, что четверо грузин напали на трех украинцев с использованием острых предметов, вероятно, ножей, после чего скрылись с места происшествия, оставив окровавленных раненых мужчин.

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Известно, что один из украинцев после инцидента прибежал в соседний магазин и попросил о помощи. Полицию и "скорую" вызвал один из очевидцев происшествия. Пострадавших с многочисленными ножевыми ранениями госпитализировали, одного из них прооперировали.

Позже правоохранители задержали злоумышленников, которые являются гражданами Грузии. Все они проживают в Мендзиходском повяте Великопольского воеводства и являются работники местных фирм. Нападавшим предъявили обвинения, за которые им грозит от шести месяцев до восьми лет тюрьмы.

По информации следователей, причиной драки стало сведение счетов между мужчинами, возможно, по национальному признаку.

Ранее сообщалось, что в Польше с ножом напали на студентов из Украины. Инцидент произошел в одной из квартир в Жешуве. Полиция пока не установила подозреваемых и определяет ход событий.

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