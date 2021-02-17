У Бельгії попереджають громадян про фейкові вакцини від коронавірусу [ Редактировать ]
Бельгійська влада попередила своїх громадян про фальшиві російські вакцини від коронавірусу. Людей застерегли бути обережними і не купувати підробок. Більше деталей - в Олени Абрамович.
Обережно - підробки! Урядова група Бельгії з питань вакцинації попередила мешканців країни - у продажу з'явились фальшиві вакцини. І чиновники навіть вказали, хто саме ймовірно займається махінаціями.
Сабіне Стордер, речниця робочої групи з вакцинації Бельгії:
Застерігаємо вас від фейкових вакцин, які, схоже, мають переважно російське походження. Їх безпека та ефективність - не підтверджені. Ми радимо усім не купувати ці препарати, ні на вулиці чи у магазинах, ні онлайн. Єдині надійні та ефективні вакцини будуть для вас безкоштовними.
Про час і місце вакцинації мешканці Бельгії мають отримати повідомлення від місцевої влади у березні. І тут теж потрібно буде бути обережними, бо у Великій Британії, наприклад, шахраї надсилали людям електронні листи з запрошеннями на вакцинацію і проханням надати банківські дані, буцімто, для верифікації особи. Тим часом Європейський офіс з протидії шахрайству повідомив і про спроби ошукати урядовців.
Вілле Італа, керівник Європейського офісу з протидії шахрайству:
Нам надходять повідомлення про шахраїв, які пропонують вакцини урядам країн ЄС. Пропозиції можуть надходити у різних формах. Наприклад, вони можуть пропонувати великий обсяг, надавати одну поставку задля отримання першого платежу авансом і зникати. Або пропонувати партії підроблених вакцин.
І що більше сертифіковані виробники затримують постачання вакцин, то більше пропозицій надходить від зловмисників. Раніше про оферту купити вакцини Астразенека від дубайського посередника розповідав чеський прем'єр. В Астразенеці тоді застерегли - жодного стосунку до цього не мають.
Astrazeneca - з коментаря Брюссельському виданню Euractive:
Наразі ми не здійснюємо продаж чи постачання вакцин у приватному порядку. Якщо хтось пропонує приватні вакцини, то це, найімовірніше, - підробка. Тому від них слід відмовитися та повідомити про це місцевим органам охорони здоров'я.
Попереджав про махінації з вакцинами й Інтерпол. Ще у грудні минулого року. На гарячому шахраїв у Європі поки що не встигли впіймати. А от в Китаї на початку лютого правоохоронці викрили мережу складів, де виготовляли підробки сироваток. Там вилучили 3 тисячі шприців, наповнених підсоленою водою.
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