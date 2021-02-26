Володимир Зеленський анонсував створення Кримської платформи [ Редактировать ]
День спротиву окупації Автономної Республіки Крим і Севастополя відзначають сьогодні в Україні. Цього дня в 2014 році в Сімферополі відбувся найбільший мітинг проти намірів відокремити Крим від України. З цієї нагоди Президент Володимир Зеленський звернувся до українців та нагадав, що зараз Російська Федерація утримує понад сто політв'язнів з Криму.
Також президент підписав указ про підтримку кримськотатарської мови, культури та захисту прав жителів окупованого півострова. А також анонсував створення Кримської платформи.
Володимир Зеленський, президент України:
Сьогодні мною підписано указ про окремі заходи, спрямовані на деокупацію та реінтеграції півострова Крим, зокрема Уряду доручена організація та запуск Кримської платформи. А також заходи для розвитку і підтримки кримськотатарської мови, культури та захисту прав мешканців анексованого Криму я щиро вірю, що настане день, коли я з радістю зможу скасувати власний указ просто тому, що він втратить актуальність і Крим повернеться до складу України.
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