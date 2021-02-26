День спротиву окупації Автономної Республіки Крим і Севастополя відзначають сьогодні в Україні. Цього дня в 2014 році в Сімферополі відбувся найбільший мітинг проти намірів відокремити Крим від України. З цієї нагоди Президент Володимир Зеленський звернувся до українців та нагадав, що зараз Російська Федерація утримує понад сто політв'язнів з Криму.

Також президент підписав указ про підтримку кримськотатарської мови, культури та захисту прав жителів окупованого півострова. А також анонсував створення Кримської платформи.

Володимир Зеленський, президент України: