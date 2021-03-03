Американский бизнесмен Илон Маск хочет создать в штате Техас новый город. Об этом он сообщил в Twitter.

"Создаем город Starbase (штат Техас)", - написал он.

Ожидается, что город будет включать в себя район села Бока-Чика. Там находится испытательный полигон компании SpaceX.

Инициативу Маска о создании нового населенного пункта подтвердил представитель суда округа Кэмерон, где находится Бока-Чика.

В последние несколько дней SpaceX официально связалась с властями округа Кэмерон по поводу заинтересованности Илона Маска в том, чтобы включить деревню Бока-Чика в город Starbase.

В свою очередь, сам окружной судья Эдди Тревино указал в интервью агентству Bloomberg, что предпринимателю и его компании предстоит преодолеть "множество препятствий и трудностей" прежде, чем они смогут реализовать эти планы.

Одного лишь твита для этого недостаточно.

Ранее мы писали, что капитал американского предпринимателя-мультимиллирдера Илона Маска за сутки 23 февраля снизился на 15 миллиардов долларов. Такая вопиющая ситуация произошла в связи с резким уменьшением стоимости акций компании Маска Tesla почти на 8,6%.

Кроме того, Илон Маск, который инвестировал 1,5 миллиарда долларов в виртуальную валюту, поднял ее стоимость до 50 тысяч долларов за один биткоин и планирует официально принимать криптовалюту в качестве оплаты за электромобили Tesla. На текущий момент одного биткоина достаточно, чтобы приобрести один из самых продаваемых автомобилей Tesla – внедорожник Model Y.

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