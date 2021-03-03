Илон Маск создаст в США новый город [ Редактировать ]
Американский бизнесмен Илон Маск хочет создать в штате Техас новый город. Об этом он сообщил в Twitter.
"Создаем город Starbase (штат Техас)", - написал он.
Ожидается, что город будет включать в себя район села Бока-Чика. Там находится испытательный полигон компании SpaceX.
Инициативу Маска о создании нового населенного пункта подтвердил представитель суда округа Кэмерон, где находится Бока-Чика.
В последние несколько дней SpaceX официально связалась с властями округа Кэмерон по поводу заинтересованности Илона Маска в том, чтобы включить деревню Бока-Чика в город Starbase.
В свою очередь, сам окружной судья Эдди Тревино указал в интервью агентству Bloomberg, что предпринимателю и его компании предстоит преодолеть "множество препятствий и трудностей" прежде, чем они смогут реализовать эти планы.
Одного лишь твита для этого недостаточно.
Ранее мы писали, что капитал американского предпринимателя-мультимиллирдера Илона Маска за сутки 23 февраля снизился на 15 миллиардов долларов. Такая вопиющая ситуация произошла в связи с резким уменьшением стоимости акций компании Маска Tesla почти на 8,6%.
Кроме того, Илон Маск, который инвестировал 1,5 миллиарда долларов в виртуальную валюту, поднял ее стоимость до 50 тысяч долларов за один биткоин и планирует официально принимать криптовалюту в качестве оплаты за электромобили Tesla. На текущий момент одного биткоина достаточно, чтобы приобрести один из самых продаваемых автомобилей Tesla – внедорожник Model Y.
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