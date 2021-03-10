В течении 10 минут ему удалось спровадить хищника с лыжной трассы и опасность осталась позади/ фото: sport-marafon.ru

На румынском горнолыжном курорте Предял лыжнику удалось предотвратить возможную драму, которая могла разыграться между диким медведем и группой других лыжников, которые столкнулись с хищником лицом к лицу.

К туристам внезапно подошел бурый медведь приблизился на расстояние нескольких метров. Мужчина-инструктор, проезжая мимо, приказал людям не двигаться, а сам отвлекал многотонное животные на себя, уводя от туристов.

Отмечается, что в течении 10 минут ему удалось спровадить хищника с лыжной трассы и опасность осталась позади. Инструктор снимал всю спасательную операцию на камеру.

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Кроме того, в России, на юге Сахалина, на дачном участке женщину до смерти загрыз медведь. Соседи, услышав крики, выбежали и попытались спасти женщину, в ответ на что животное стало бросаться на людей, а затем унес пенсионерку в лес.

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