У Польщі звинуватили російського дипломата у розповсюдженні COVID-19 [ Редактировать ]
Польща звинуватила російського дипломата у поширенні коронавірусу. Про це заявив офіційний представник міністра спецслужб Польщі - Станіслав Жарін. За його словами, російський консул - Ігор Ощепков, у Познані отримав позитивний тест на коронавірус, але проігнорував самоізоляцію.
Посол і далі брав участь у зустрічах та з'являвся у громадських місцях. У лютому Ощепкова визнали у Польщі персоною нон ґрата. Та не через порушення карантину, а у відповідь на видворення Москвою трьох дипломатів ЄС.
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