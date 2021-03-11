Польща звинуватила російського дипломата у поширенні коронавірусу. Про це заявив офіційний представник міністра спецслужб Польщі - Станіслав Жарін. За його словами, російський консул - Ігор Ощепков, у Познані отримав позитивний тест на коронавірус, але проігнорував самоізоляцію.

Посол і далі брав участь у зустрічах та з'являвся у громадських місцях. У лютому Ощепкова визнали у Польщі персоною нон ґрата. Та не через порушення карантину, а у відповідь на видворення Москвою трьох дипломатів ЄС.