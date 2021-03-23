У Києві затримали озброєного автозлодія. Зловмисник знайшов на сайті автівку на продаж і домовився з власником про її огляд. Під час пробної поїздки дістав пістолет, пригрозив господарю і відібрав машину. Втім, дорогою машина зламалася, і чоловік залишив її на узбіччі. Правоохоронці схопили крадія вдома.

Юлія Гірдвіліс, заступник начальника відділу комунікації ГУ Нацполіції в Києві: