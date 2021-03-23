Поліція Києва затримала озброєного автозлодія [ Редактировать ]
У Києві затримали озброєного автозлодія. Зловмисник знайшов на сайті автівку на продаж і домовився з власником про її огляд. Під час пробної поїздки дістав пістолет, пригрозив господарю і відібрав машину. Втім, дорогою машина зламалася, і чоловік залишив її на узбіччі. Правоохоронці схопили крадія вдома.
Юлія Гірдвіліс, заступник начальника відділу комунікації ГУ Нацполіції в Києві:
За місцем проживання чоловіка слідчі виявили два пневматичних пістолети та мобільні телефони, якими він користувався. Чоловікові повідомлено про підозру у скоєнні даного злочину та судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає від восьми до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.
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