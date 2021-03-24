В ГСЧС предупредили украинцев не рисковать здоровьем и подождать до улучшения ситуации/ фото: Голос UA

По состоянию на 24 марта 2021 года в Карпатах был объявлен второй уровень опасности, связанный с риском схождения лавин с гор. Такая ситуация коснется высокогорья Ивано-Франковской, Закарпатской областей и среднегорья Львовской области.

Сотрудники государственной службы чрезвычайных ситуаций предупредили украинцев, которые хотят в это время покорить вершины гор, не рисковать здоровьем во время объявления снеголавинной опасности, а также регистрировать свои путешествия, чтобы в случае ЧС спасатели смогли оперативно прийти на помощь.

Отмечается, что в ГСЧС Украины дали совет гражданам, которые все же решаться пойти в горы или отправится в походы:

Обязательно информируйте своих близких и знакомых о прохождении маршрута и ожидаемое время возвращения из похода, а лучше - зарегистрируйте свое горное путешествие на спасательных постах;

Избегайте походов в одиночку. Минимально рекомендуемое количество участников туристической группы составляет не менее 3 человека;

Убедитесь, что ваша экипировка соответствует требованиям похода. Возьмите с собой достаточное количество пищи и воды, а также необходимую одежду;

Поинтересуйтесь условиями местности и прогнозом погоды;

Обязательно возьмите с собой проверенные туристические карты.

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Кроме того,в Карпатах вторую неделю ищут заблудившегося туриста. Спасатели привлекли к поискам вертолет Н-225 "Супер пума", проведя воздушную разведку местности.

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