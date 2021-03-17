У Карпатах вирує снігова буря: туристів закликали утриматись від походів [ Редактировать ]
На карпатській вершині Піп Іван - люта хуртовина. Це відео опублікував на своїй сторінці керівник тамтешнього пошуково-рятувального поста Василь Фіцак.
Швидкість вітру там сягає 10 метрів на секунду, а видимість до 40 метрів. Зараз у горах - третій рівень лавинонебезпеки. Тож туристам радять утриматись від походів.
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