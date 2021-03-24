В Харьковской области местный житель, увидев как на улице насилуют его жену, кастрировал мужчину. Полиция спасла окровавленного мужчину от смерти из-за потери крови.

Инцидент произошел еще в феврале, однако огласку получил только сейчас.

Во время патрулирования территории полиция заметила женщину и окровавленного рядом с ней мужчину. У мужчины была разбита голова и сильное кровотечение в области паха. Пострадавшего, который оказался 25-летним жителем граничащей с поселком села Огурцовка, госпитализировали в районную больницу.

Доставлена ​​в Шевченковский отделения полиции женщина написала заявление об изнасиловании.

Как установило следствие, в тот вечер женщина с мужем и друзьями отдыхала в местном кафе. Около часа ночи она одна пошла домой. Но у самого дома, до которого от кафе несколько минут ходьбы, на нее напал неизвестный и, используя физическую силу, начал насиловать.

В это время домой возвращался и муж жертвы. Поспешив на крики о помощи, он увидел, что кто-то насилует его жену и, сняв насильника с женщины, дал волю чувствам. Но, заметив мигание проблесковых маячков, разъяренный мужчина убежал.

По фактам изнасилования и нанесение тяжких телесных повреждений были открыты уголовные дела. Сотрудники уголовного розыска задержали беглеца в ту же ночь. За нанесение тяжких телесных повреждений 27-летнему мужчине грозит от пяти до восьми лет лишения свободы. Наказание насильнику предусмотрено значительно меньше - от трех до пяти лет.

Ранее мы писали, что в Сумской области отец и дядя несколько лет насиловали девочку-инвалида. На теле девушки местная жительница увидела синяки и кровоподтеки, а когда спросила о причинах их возникновения, то услышала ужасную историю.

Кроме того, в Киеве подросток изнасиловал племянника-инвалида. Парня на пол часа оставили присматривать за ребенком, который после этого пожаловался на боли в определенных частях тела, при этом, полиция подтвердила факт изнасилования.

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