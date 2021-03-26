В Тернополе усиливают карантин: список ограничений [ Редактировать ]
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В Тернополе решили усилить карантин, чтобы сдержать распространение коронавируса. Об этом сообщил мэр города Сергей Надал на заседании городского штаба по борьбе с COVID-19.
Правоохранительным органам, Госпотребслужбе совместно с муниципальной инспекцией усилить контроль за работой предприятий общественного питания, особенно ночных развлекательных заведений на выходные дни и на следующей неделе. Чтобы уменьшить количество больных, установить режим работы заведений общественного питания до 22 часов.
Школам рекомендовали возобновить занятия в школах с 29 марта только для младших классов. Учащихся 5-11 классов рекомендуют перевести на дистанционное обучение до стабилизации ситуации. Детские сады и внешкольные учреждения продолжат работу в обычном режиме.
Также по словам Надала необходимо усилить контроль за работой служб такси и дезинфекцией автомобилей. По его словам, водители и пассажиры обязательно должны быть в масках, а в одном авто может быть не более 3 пассажиров.
Все организации, оказывающие услуги населению, должны общаться с клиентами исключительно с использованием защитного стекла и масок. Также они должны организовать свою работу и прием посетителей так, чтобы не было скоплений людей.
Напомним, что в Украине 9 областей и Киев находятся в "красной" зоне эпидемической опасности по уровню распространения коронавируса.
Как сообщали "Подробности", в Украине за минувшие сутки, 25 марта, зафиксировано 18 132 новых случаев коронавируса, 326 человек скончались.
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