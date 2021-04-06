Мати дворічного Мирона з Краматорська просить про допомогу. У її сина рак. Хлопчика вже прооперували, подальше лікування погодилася провести одна з клінік Іспанії. Тамтешні медики дають шанси на повне одужання, але для цього потрібно 273 тисячі євро. Для родини хлопчика така сума непосильна.

Лікарняні стіни Дніпропетровської обласної дитячої лікарні замінили маленькому Миронові з Краматорська домашні стіни.

Мирошка, как трактор делает? Покажи, что тебе включить?

Ірина Харасайло, мама Мирона:

Сейчас ему как обычному ребенку хочется весело проводить время, веселится, но, к сожалению, у него не всегда есть силы. У него постоянно падают показатели крови, у него низкий гемоглобин, низкие тромбоциты, он слабенький. Как только появляется настроение - он пытается веселиться смеяться, играться.

Нещодавно малюкові поставили страшний діагноз - рак четвертої стадії. Лікарі виявили велику пухлину біля лівої нирки.

Олександр Авілов, лікар-онколог Дніпропетровської обласної дитячої клінічної лікарні:

Опухоль распространенная, это четвертая стадия, у нас имеются метастазы в разных частях тела. У ребенка имеются метастазы в костный мозг. Метастазы в плечевой кости, у ребенка выставлен диагноз "четвертая стадия нейробластомы", группа высокого риска.

У Дніпропетровській обласній дитячій лікарні саму пухлину вже вирізали. Мирон пройшов два курси хіміотерапії. Уже час проводити третій курс, та почати медики не можуть - через погані аналізи. Ірина, мама Мирона, зв'язалася із закордонними фахівцями. В одній з кліник Іспанії готові допомогти врятувати життя хлопчика.

Ірина Харасайло, мама Мирона:

Они дают нам очень большой процент на ремиссию и шансы выздороветь моему малышу, если мы пройдем у них это лечение. Но это лечение очень дорогое. Оно стоит порядка 273 тысяч евро. В нашей семье этих денег просто нет. Я хочу обратится ко всем не равнодушным людям просто чтобы они помогли спасти моего ребенка. Мы будем благодарны всю свою жизнь. У малыша еще вся жизнь впереди.

Мирон довгоочікувана і єдина дитина в сім'ї. Тому батьки щосили борються за його життя. І просять допомоги небайдужих.

Реквізити для допомоги:

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Харасайло Єгор Вячеславович

38(050)037 51 63 Ірина Харасайло (мама Мирона)

38(066)744 77 74 Єгор Харасайло (батько Мирона)