Цього тижня про кредити для України говорили не лише у Вашингтоні. Посли країн "Великої сімки" зустрічались із прем'єром Денисом Шмигалем. І прямо натякнули, без проведення реформ, під загрозою не тільки такий довгоочікуваний транш від МВФ, а й від Євросоюзу.

На кону 600 мільйонів євро. Торік таку ж суму нам видали авансом. Взамін Україна мала перезавантажити Вищу кваліфікаційну комісію суддів та Вищу раду правосуддя. Після цього ЄС мав повторити транш, перерахувати ще 600 мільйонів. Але реформ так і не було проведено.