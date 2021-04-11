Зустріч "Великої сімки" і Дениса Шмигаля: чи отримає Україна транш від МВФ? [ Редактировать ]
Цього тижня про кредити для України говорили не лише у Вашингтоні. Посли країн "Великої сімки" зустрічались із прем'єром Денисом Шмигалем. І прямо натякнули, без проведення реформ, під загрозою не тільки такий довгоочікуваний транш від МВФ, а й від Євросоюзу.
На кону 600 мільйонів євро. Торік таку ж суму нам видали авансом. Взамін Україна мала перезавантажити Вищу кваліфікаційну комісію суддів та Вищу раду правосуддя. Після цього ЄС мав повторити транш, перерахувати ще 600 мільйонів. Але реформ так і не було проведено.
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