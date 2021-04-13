Из штатных медиков в учреждении находится лишь врач-стоматолог/ фото: drohobych-rada

В городе Борисполь Киевской области в исправительной колонии №119 у 31 осужденного была лабораторно подтверждена коронавирусная инфекция. Из штатных медиков в учреждении находится лишь врач-стоматолог. Об этом сообщила уполномоченная по правам человека Людмила Денисова.

По ее словам, вспышка была обнаружена во время ежедневного информирования о состоянии заболевания COVID-19 среди персонала и заключенных.

Такая ситуация продолжается больше года. Сейчас контроль за лечением осужденных осуществляет начальник филиала ГУ Центр охраны здоровья Государственной уголовно-исполнительной службы Украины в г. Киеве и Киевской области, а также врач-стоматолог. Им даны рекомендации по лечению осужденных по месту отбывания наказания.

Отмечается, что Денисова подала в Центр здравоохранения Государственной уголовно-исполнительной службы Украины прошение об обеспечении Бориспольской исправительной колонии квалифицированным медицинским персоналом для купирования вспышки COVID-19.

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