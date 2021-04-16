Некоторые люди продолжают мучить свой организм в погоне за стройностью и красивой фигурой. Возможно, их методы избавления от килограммов и дают нужный эффект, но зачастую наносят непоправимый вред здоровью. Диетологи развенчали главные мифы о похудении, передает newsyou.info.

Сельдерей и грейпфрут сжигают жиры

Жиросжигающих продуктов не существует. Но некоторые помогают ускорить метаболизм. И ощутить их пользу можно только вкупе с тренировками и правильным питанием. А "волшебных" продуктов нет. Но ничего вредного в небольшом количестве сельдерея или грейпфрута в рационе нет.

Яблоки помогают перебить аппетит

Хочешь есть - съешь яблоко. Это на корню неверное правило. Яблоки и прочие фрукты не перебивают аппетит и даже способны его усилить. Лучше перекусить нежирным творогом или отварной куриной грудкой.

Подсушенный хлеб полезнее обычного

Сухари лучше, чем ломтик обычного хлеба? Это вовсе не так. К тому же, магазинные сухари могут быть еще и более жирными, нежели подсушенный дома хлеб.

Самые эффективные диеты - белковые

При питании с низким содержанием углеводов человек действительно быстрее худеет, но эффект длится не долго. В здоровом рационе должны быть и жиры, и белки, углеводы. Белковые же продукты обладают сильным термическим эффектом, то есть на их переваривание организм тратит много калорий. При похудении это "плюс".

В белом хлебе больше калорий, чем в хлебе с отрубями

Это совершенно не верно. В 100 граммах белого батона столько же калорий, сколько и в 100 граммах отрубного хлеба. Но в последнем много клетчатки и магния, что улучшает пищеварение.

После еды полезно жевать жвачку

Жевательную резинку не стоит жевать чаще трех раз в день и дольше трех минут. Если делать это дольше и чаще, то начитается сильное выделение желудочного сока, а еда-то в желудок не поступает. Это может навредить слизистой.

Салаты в рационе - залог стройности

Салаты действительно низкокалорийный продукт, но для здоровья тела нужны также белки и углеводы. К тому же, нередко в салаты кладут масло или соус. А это сводит на нет всю их пользу.

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