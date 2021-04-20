Блокування руху в Чорному морі неприпустиме. З такою заявою виступили в Держдепі США. Зокрема, зазначили - РФ неодноразово застосовувала агресивні дії проти українських суден і перешкоджала доступу до українських портів в Азовському морі.

Це негативно впливало на міжнародну торгівлю України. Також у Вашингтоні наголосили - непохитно підтримують Київ, а дії Кремля є черговим етапом ескалації конфлікту.